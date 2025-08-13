Отключение на всю ночь: какие районы Винницы останутся без воды и когда именно

Когда отключат водоснабжение и где именно

Согласно предоставленной информации, один из крупнейших магистральных водогонов будет остановлен сегодня, 13 августа, "ближе к полуночи".

В Отделе оперативного реагирования объяснили, что в связи с ликвидацией последствий аварийной утечки без воды на всю ночь останутся:

район Вишенка;

микрорайон Пирогово;

микрорайон Академический;

микрорайон Подолье;

улица Пирогова;

село Агрономичное.

Отмечается, что в КП "Винницаоблводоканал" обещают восстановить услугу до 9:00 14 августа.

Тем временем граждан просят сделать необходимые запасы воды.

Публикация "Цілодобової варти" ВГС (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)

Стоит отметить, что несколько ранее винничан предупредили также о приостановлении водоснабжения в четверг, 14 августа:

с 9:00 (утром);

до 21:00 (вечером).

"Причина - ремонт сети водопровода", - уточнили в Отделе оперативного реагирования "Цілодобова варта" ВГС.

Заранее позаботиться о необходимых запасах воды просят людей по следующим адресам:

улица Келецкая, 73-103;

улица А. Первозванного, 13, 15, 28-50, 58-А;

2-й переулок Юности;

проспект Юности, 20-46.

Где в Виннице может не быть воды 14 августа (скриншот: facebook.com/TsilodobovaVartaVMR)