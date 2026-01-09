Відключення триватимуть: в "Укренерго" повідомили про графіки на 10 січня

Зазначимо, тим часом у всьому Києві сьогодні, 9 січня, ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж. Загалом станом на середину дня 9 січня у столиці 417 тисяч родин були тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

Ситуація в столиці настільки загрозлива, що мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Не краща обстановка на Київщині - через негоду та російські атаки там без електропостачання залишилися 370 тисяч родин.