Отключения будут продолжаться: в "Укрэнерго" сообщили о графиках на 10 января

Отмечается, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут применять во всех регионах Украины и в течение всех суток. Причинами применения графиков назвали последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против украинской энергетики.

При этом в компании не назвали количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений 10 января. В "Укрэнерго" предупредили, что графики не окончательные - в зависимости от ситуации в течение дня они могут измениться.



"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.