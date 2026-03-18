Відключення тепер і в Єгипті: влада запроваджує обмеження на тлі паливної кризи

З 28 березня торгові центри, кафе та магазини працюватимуть за скороченим графіком: у будні вони закриватимуться о 21:00, у вихідні - о 22:00.

Крім того, влада планує вимикати світлову рекламу та скорочувати вуличне освітлення до мінімально безпечного рівня. Державні установи працюватимуть до 18:00, а також розглядається можливість запровадження обов’язкової роботи з дому один-два дні на тиждень.

"Нам потрібно почати раціонувати обсяги палива та електроенергії, які ми використовуємо", - наголосив Мадбулі.

За його словами, ці заходи будуть переглянуті через місяць і, "якщо Бог дасть, якщо криза закінчиться", будуть скасовані.

Мадбулі зазначив, що до початку війни на Близькому Сході витрати Єгипту на імпорт газу становили близько 560 млн доларів на місяць. Нині ця сума зросла до приблизно 1,65 млрд доларів.

"Ми намагаємося вирішувати ситуацію поступово, щоб не похитнути економіку", - пояснив прем’єр.

Він зазначив, що обмеження споживання енергії є кращим варіантом, ніж чергове підвищення цін на паливо, як це зробив уряд минулого тижня.