Отключения теперь и в Египте: власти вводят ограничения на фоне топливного кризиса

С 28 марта торговые центры, кафе и магазины будут работать по сокращенному графику: в будни они будут закрываться в 21:00, в выходные - в 22:00.

Кроме того, власти планируют выключать световую рекламу и сокращать уличное освещение до минимально безопасного уровня. Государственные учреждения будут работать до 18:00, а также рассматривается возможность введения обязательной работы из дома один-два дня в неделю.

"Нам нужно начать рационировать объемы топлива и электроэнергии, которые мы используем", - подчеркнул Мадбули.

По его словам, эти меры будут пересмотрены через месяц и, "если Бог даст, если кризис закончится", будут отменены.

Мадбули отметил, что до начала войны на Ближнем Востоке расходы Египта на импорт газа составляли около 560 млн долларов в месяц. Сейчас эта сумма выросла до примерно 1,65 млрд долларов.

"Мы стараемся решать ситуацию постепенно, чтобы не пошатнуть экономику", - пояснил премьер.

Он отметил, что ограничение потребления энергии является лучшим вариантом, чем очередное повышение цен на топливо, как это сделало правительство на прошлой неделе.