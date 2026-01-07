Відключення світла по всій країні: як сьогодні діятимуть графіки (список)
7 січня в Україні заплановані відключення світла у всіх областях - діятимуть графіки погодинних відключень. В окремих регіонах можливе також запровадження екстрених відключень.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що кажуть в "Укренерго"
"7 січня в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень... Коли електроенергія з'являється за графіком, будь ласка, споживайте її дбайливо", - закликали в у компанії.
Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Причина введення графіків - наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти країни.
Графік відключення світла у Києві
Сьогодні у столиці продовжаться погодинні відключення світла. Обмеження електроенергії стосуватиметься всіх підчерг, а на одній з них світла може не було майже 10 годин.
- 1.1 черга - світла не буде з 12:30 до 16:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 03:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00 та з 09:00 до 13:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30.
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Графік відключення у Київській області
Сьогодні у всіх чергах споживачів світло вимикатимуть протягом доби від одного до трьох разів.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Графік відключення у Дніпропетровській області
Світло в області вимикатимуть від одного до трьох разів залежно від черги.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.
У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бот у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графік відключення світла у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
- 1.1 – 11:30 - 15:00;
- 1.2 – 08:00 - 11:30; 15:00 - 17:30;
- 2.1 – 12:30 - 17:30;
- 2.2 – 11:30 - 15:00;
- 3.1 – 11:30 - 15:00; 22:00 - 00:00;
- 3.2 – 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
- 4.1 – 01:00 - 04:30; 11:30 - 15:00;
- 4.2 – 00:00 - 01:00; 15:00 - 18:30;
- 5.1 – 05:30 - 08:00; 18:30 - 20:30;
- 5.2 – 04:30 - 08:00; 18:30 - 20:30;
- 6.1 – 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
- 6.2 – 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
- Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-23
- Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 3.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графік відключення світла в Черкаській області
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
- 1.2 06:00 - 09:00, 14:00 - 17:00
- 2.1 06:00 - 09:00, 14:00 - 17:00
- 2.2 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
- 3.1 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00
- 3.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
- 4.1 09:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
- 4.2 09:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
- 5.1 02:00 - 04:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
- 5.2 11:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
- 6.1 00:00 - 02:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
- 6.2 04:00 - 06:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графік відключення світла в Чернігівській області
За командою НЕК "Укренерго", 7 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключення світла у Харківській області
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Упродовж доби діятимуть черги від 1.1 до 6.2.
- 1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00
- 6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00
- 6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00
Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.
Графік відключення світла в Житомирській області
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:
- з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черг;
- з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
- з 08:00 до 18:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
- з 18:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;
- з 20:00 до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
- з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черг.
Графік відключення світла в Полтавській області
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".
Графік відключення в Чернівецькій області
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Графік відключення світла у Львівській області
Загальна тривалість вимкнення електроенергії для кожної групи становить сьогодні:
- Група 1.1: 7 годин (06:00-09:30 та 16:30-20:00)
- Група 1.2: 3 години 30 хвилин (16:30-20:00)
- Група 2.1: 3 години 30 хвилин (16:30-20:00)
- Група 2.2: 4 години (09:30-13:00 та 23:30-24:00)
- Група 3.1: 3 години (10:00-13:00)
- Група 3.2: 4 години (13:00-17:00)
- Група 4.1: 6 годин 30 хвилин (00:00-02:30 та 13:00-17:00)
- Група 4.2: 3 години (10:00-13:00)
- Група 5.1: 4 години (02:30-03:00 та 13:00-16:30)
- Група 5.2: 7 годин (13:00-16:30 та 20:00-23:30)
- Група 6.1: 7 годин (06:00-09:30 та 13:00-16:30)
- Група 6.2: 3 години 30 хвилин (09:30-13:00)
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у середу, 7 січня:
- підчерга 1.1. 10:00-14:00
- підчерга 1.2. 12:00-16:00
- підчерга 2.1. 12:00-16:00
- підчерга 2.2. 12:00-16:00
- підчерга 3.1. 13:00-17:00
- підчерга 3.2. 14:00-17:00
- підчерга 4.1. 00:00-04:00, 16:00-20:00
- підчерга 4.2. 04:00-08:00, 16:00-20:00
- підчерга 5.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00
- підчерга 5.2. 08:00-12:00
- підчерга 6.1. 08:00-12:00, 20:00-00:00
- підчерга 6.2. 08:00-12:00
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Графіки відключення світла в Закарпатській області
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Для перевірки своєї черги та виду обмежень електропостачання, уточнення інформації використовуйте:
Чат-бот в Telegram:
Чат-бот у Viber:
А також на сайті за посиланням.
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало про те, що в середу, 7 січня, графіки відключень світла діятимуть у всіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.
Тим часом сьогодні у Львові частина лікарень залишилась без світла і зупинився електротранспорт.
Водночас голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше повідомив, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Адже споживання різко зростає і його нічим перекрити.