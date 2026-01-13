Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

У вівторок, 13 січня, у низці регіонів України запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Водночас по всій країні продовжують діяти погодинні відключення світла.
Докладніше про графіки обмеження електроенергії у різних регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зазначається, що 13 січня у всіх областях України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.
У Києві зранку вівторка, 13 січня, було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.
У ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень погодинні графіки не застосовуються, а електроенергія може зникати без попередження.
За інформацією ДТЕК, через ворожу атаку у більшій частині Бучанського району Київщини введено екстрені відключення електроенергії.
Також екстрені відключення продовжують діяти у Бориспільському та Броварському районах.
У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до трох разів на добу.
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
В Одеській області світло знову будуть відключати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі.
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Сьогодні, 13 січня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго"
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Також від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).
Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Через складну ситуацію в енергосистемі України в Полтавській області 13 січня 2026 року застосують наступні графіки:
від 00:00 до 05:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;
від 05:00 до 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черги;
від 07:00 до 12:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
від 12:00 до 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черги;
від 19:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
Перелік адрес тут.
За командою НЕК "Укренерго", 13 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Графік має такий вигляд:
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.
Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.
У графіку можливі зміни.
У вівторок, 13 січня, на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Для отримання оперативної інформації доступні:
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Через складну ситуацію в енергосистемі держави "Укренерго" дало команду запровадити в області такий графік погодинних відключень електроенергії:
підчерга 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
підчерга 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
підчерга 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
підчерга 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
підчерга 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00
підчерга 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
підчерга 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
підчерга 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
підчерга 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
підчерга 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
підчерга 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
підчерга 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Російські окупанти не припиняють удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
Так, в ніч на 13 січня під час чергового комбінованого удару ціллю атак стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанції (ТЕС) енергокомпанії ДТЕК.
У компанії зазначили, що цей удар став уже восьмою масованою атакою на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК зазнавали ворожих атак понад 220 разів.
Тим часом внаслідок останньої російської атаки столицю України - місто Київ, а також частину Київської області було переведено на аварійні відключення електроенергії.
Детально про те, що відомом про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.