Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Во вторник, 13 января, в ряде регионов Украины ввели аварийные графики отключения электроэнергии. В то же время по всей стране продолжают действовать почасовые отключения света.
Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Отмечается, что 13 января во всех областях Украины вынужденно будут применяться графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.
В Киеве утром вторника, 13 января, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.
В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются, а электроэнергия может исчезать без предупреждения.
По информации ДТЭК, из-за вражеской атаки в большей части Бучанского района Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.
Также экстренные отключения продолжают действовать в Бориспольском и Броварском районах.
В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одесской области свет снова будут отключать без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Сегодня, 13 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго"
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).
Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в Полтавской области 13 января 2026 года применят следующие графики:
с 00:00 до 05:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей;
от 05:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очереди;
от 07:00 до 12:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
от 12:00 до 19:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очереди;
от 19:00 до 22:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
с 22:00 до 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
По команде НЭК "Укрэнерго", 13 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применено:
График имеет следующий вид:
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.
Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.
В графике возможны изменения.
Во вторник, 13 января, на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Для получения оперативной информации доступны:
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести в области такой график почасовых отключений электроэнергии:
подчередь 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
подчередь 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
подчередь 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
подочередь 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
подчередь 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00
подочередь 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
подчередь 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
подчередь 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
подчередь 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
подочередь 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
подочередь 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
подочередь 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Российские оккупанты не прекращают удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.
Так, в ночь на 13 января во время очередного комбинированного удара целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрела существенные повреждения получило оборудование теплоэлектростанции (ТЭС) энергокомпании ДТЭК.
В компании отметили, что этот удар стал уже восьмой массированной атакой на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались вражеским атакам более 220 раз.
Между тем в результате последней российской атаки столицу Украины - город Киев, а также часть Киевской области было переведено на аварийные отключения электроэнергии.
Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.