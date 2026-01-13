Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Во вторник, 13 января, в ряде регионов Украины ввели аварийные графики отключения электроэнергии. В то же время по всей стране продолжают действовать почасовые отключения света.

Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

Отмечается, что 13 января во всех областях Украины вынужденно будут применяться графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.

График отключения света в Киеве

В Киеве утром вторника, 13 января, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.

В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются, а электроэнергия может исчезать без предупреждения.

График отключения в Киевской области

По информации ДТЭК, из-за вражеской атаки в большей части Бучанского района Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Также экстренные отключения продолжают действовать в Бориспольском и Броварском районах.

График отключения в Днепропетровской области

В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения света в Одесской области

В Одесской области свет снова будут отключать без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

1.1 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00;

1.2 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;

2.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;

2.2 - 04:00 - 07:30; 14:30 - 20:30;

3.1 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 21:30 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00;

4.2 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;

5.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;

5.2 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;

6.1 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;

6.2 - 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Сегодня, 13 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго"

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00

2.2: 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Хмельницкой области

Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в Полтавской области 13 января 2026 года применят следующие графики:

с 00:00 до 05:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей;

от 05:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очереди;

от 07:00 до 12:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

от 12:00 до 19:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очереди;

от 19:00 до 22:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

с 22:00 до 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

Перечень адресов здесь.

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 13 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

График отключения света в Житомирской области

На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применено:

с 0:00 до 06:00 - 2,0 очереди

с 06:00 до 08:00 - 2,5 очереди

с 08:00 до 12:00 - 3,0 очереди

с 12:00 до 18:00 - 3,5 очереди

с 18:00 до 20:00 - 3,0 очереди

с 20:00 до 22:00 - 2,5 очереди

с 22:00 до 24:00 - 2,0 очереди

Актуальную информацию можно узнать здесь.

Графики отключения света в Кировоградской области

График имеет следующий вид:

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

График отключения света в Ивано-Франковской области

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.

Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.

В графике возможны изменения.

График отключения света во Львовский области

Во вторник, 13 января, на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Для получения оперативной информации доступны:

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

График отключения света в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света в Ровенской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести в области такой график почасовых отключений электроэнергии:

подчередь 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

подчередь 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

подчередь 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

подочередь 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

подчередь 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00

подочередь 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

подчередь 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

подчередь 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

подчередь 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

подочередь 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

подочередь 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

подочередь 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно: