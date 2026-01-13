ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Вторник 13 января 2026 10:00
UA EN RU
Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Во вторник, 13 января, в ряде регионов Украины ввели аварийные графики отключения электроэнергии. В то же время по всей стране продолжают действовать почасовые отключения света.

Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

Отмечается, что 13 января во всех областях Украины вынужденно будут применяться графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.

График отключения света в Киеве

В Киеве утром вторника, 13 января, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.

В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются, а электроэнергия может исчезать без предупреждения.

График отключения в Киевской области

По информации ДТЭК, из-за вражеской атаки в большей части Бучанского района Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Также экстренные отключения продолжают действовать в Бориспольском и Броварском районах.

График отключения в Днепропетровской области

В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

График отключения света в Одесской области

В Одесской области свет снова будут отключать без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бот в Telegram;
  • личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

  • 1.1 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00;
  • 1.2 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
  • 2.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
  • 2.2 - 04:00 - 07:30; 14:30 - 20:30;
  • 3.1 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
  • 3.2 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 21:30 - 00:00;
  • 4.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00;
  • 4.2 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
  • 5.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;
  • 5.2 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
  • 6.1 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
  • 6.2 - 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Сегодня, 13 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго"

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00
  • 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
  • 2.2: 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30
  • 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 3.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00
  • 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
  • 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 5.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Хмельницкой области

Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в Полтавской области 13 января 2026 года применят следующие графики:

  • с 00:00 до 05:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей;

  • от 05:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очереди;

  • от 07:00 до 12:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

  • от 12:00 до 19:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очереди;

  • от 19:00 до 22:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

  • с 22:00 до 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикамОзнакомиться с графиком можно по ссылке:

Перечень адресов здесь.

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 13 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

График отключения света в Житомирской области

На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применено:

  • с 0:00 до 06:00 - 2,0 очереди
  • с 06:00 до 08:00 - 2,5 очереди
  • с 08:00 до 12:00 - 3,0 очереди
  • с 12:00 до 18:00 - 3,5 очереди
  • с 18:00 до 20:00 - 3,0 очереди
  • с 20:00 до 22:00 - 2,5 очереди
  • с 22:00 до 24:00 - 2,0 очереди

Актуальную информацию можно узнать здесь.

Графики отключения света в Кировоградской области

График имеет следующий вид:

  • Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 2.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

График отключения света в Ивано-Франковской области

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.

Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.

В графике возможны изменения.

График отключения света во Львовский области

Во вторник, 13 января, на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Для получения оперативной информации доступны:

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

График отключения света в Черновицкой области

Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света в Ровенской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести в области такой график почасовых отключений электроэнергии:

  • подчередь 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчередь 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчередь 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подочередь 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подчередь 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00

  • подочередь 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • подчередь 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • подчередь 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • подчередь 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • подочередь 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • подочередь 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • подочередь 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты не прекращают удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

Так, в ночь на 13 января во время очередного комбинированного удара целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрела существенные повреждения получило оборудование теплоэлектростанции (ТЭС) энергокомпании ДТЭК.

В компании отметили, что этот удар стал уже восьмой массированной атакой на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались вражеским атакам более 220 раз.

Между тем в результате последней российской атаки столицу Украины - город Киев, а также часть Киевской области было переведено на аварийные отключения электроэнергии.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Укрэнерго Графики отключения света Война в Украине Отключение света Блэкаут
