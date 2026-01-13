Отключение света в Украине сегодня: где действуют экстренные ограничения, а где - по графикам
Во вторник, 13 января, в ряде регионов Украины ввели аварийные графики отключения электроэнергии. В то же время по всей стране продолжают действовать почасовые отключения света.
Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что говорят в "Укрэнерго"
Отмечается, что 13 января во всех областях Украины вынужденно будут применяться графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.
График отключения света в Киеве
В Киеве утром вторника, 13 января, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.
В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются, а электроэнергия может исчезать без предупреждения.
График отключения в Киевской области
По информации ДТЭК, из-за вражеской атаки в большей части Бучанского района Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.
Также экстренные отключения продолжают действовать в Бориспольском и Броварском районах.
График отключения в Днепропетровской области
В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
График отключения света в Одесской области
В Одесской области свет снова будут отключать без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бот в Telegram;
- личные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
График отключения света в Николаевской области
- 1.1 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00;
- 1.2 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
- 2.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
- 2.2 - 04:00 - 07:30; 14:30 - 20:30;
- 3.1 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 3.2 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 21:30 - 00:00;
- 4.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 4.2 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 5.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;
- 5.2 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 6.1 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 6.2 - 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
График отключения света в Винницкой области
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Графики отключения света в Сумской области
Сегодня, 13 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго"
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00
- 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
- 2.2: 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30
- 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 3.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00
- 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
- 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 5.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
График отключения света в Хмельницкой области
Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).
Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
График отключения света в Полтавской области
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в Полтавской области 13 января 2026 года применят следующие графики:
-
с 00:00 до 05:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей;
-
от 05:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очереди;
-
от 07:00 до 12:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
-
от 12:00 до 19:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очереди;
-
от 19:00 до 22:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
-
с 22:00 до 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
Перечень адресов здесь.
График отключения света в Черниговской области
По команде НЭК "Укрэнерго", 13 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
График отключения света в Житомирской области
На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применено:
- с 0:00 до 06:00 - 2,0 очереди
- с 06:00 до 08:00 - 2,5 очереди
- с 08:00 до 12:00 - 3,0 очереди
- с 12:00 до 18:00 - 3,5 очереди
- с 18:00 до 20:00 - 3,0 очереди
- с 20:00 до 22:00 - 2,5 очереди
- с 22:00 до 24:00 - 2,0 очереди
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Графики отключения света в Кировоградской области
График имеет следующий вид:
- Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 2.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
- на официальном сайте;
- в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
- через "Поиск отключений по адресу".
График отключения света в Ивано-Франковской области
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
График отключения света в Тернопольской области
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.
Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.
В графике возможны изменения.
График отключения света во Львовский области
Во вторник, 13 января, на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Графики отключения света в Закарпатской области
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Для получения оперативной информации доступны:
- чат-бот в Telegram
- чат-бот в Viber
- колл-центр: 0800 501 620
График отключения света в Волынской области
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
График отключения света в Черновицкой области
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
График отключения света в Ровенской области
Из-за сложной ситуации в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести в области такой график почасовых отключений электроэнергии:
-
подчередь 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
подчередь 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
подчередь 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
подочередь 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
подчередь 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00
-
подочередь 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
-
подчередь 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
-
подчередь 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
-
подчередь 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
-
подочередь 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
-
подочередь 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
подочередь 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Удары РФ по энергетике Украины
Российские оккупанты не прекращают удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.
Так, в ночь на 13 января во время очередного комбинированного удара целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрела существенные повреждения получило оборудование теплоэлектростанции (ТЭС) энергокомпании ДТЭК.
В компании отметили, что этот удар стал уже восьмой массированной атакой на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались вражеским атакам более 220 раз.
Между тем в результате последней российской атаки столицу Украины - город Киев, а также часть Киевской области было переведено на аварийные отключения электроэнергии.
Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.