Відключення світла: що впливає на їх масштаби і на що чекати восени

Підстав чекати на суттєве поліпшення в енергосистемі України незабаром практично немає. Дефіцит електроенергії і, як наслідок, відключення споживачів можуть тривати все літо, а потім восени та взимку.

Єдине, що може змінюватися, - це терміни та види відключень. Вони можуть бути плановими, стабілізаційними чи аварійними. РБК-Україна писала у чому різниця між видами відключень .

В останні дні в Україні застосовуються переважно погодинні відключення за графіками. Аварійні – іноді анонсуються, але майже не застосовуються, оскільки дефіцит вдається покрити за рахунок імпорту та планових обмежень.

Наразі потенціал імпорту електроенергії на 1,7 ГВт Україна використовує практично повністю. Наприклад, 2 червня, за інформацією "Укренерго", у Румунії, Словаччині, Польщі, Угорщині, Молдові було закуплено загальний обсяг 27,178 ГВт/год, з максимальною потужністю в окремий годинник до 1,616 ГВт.

Основні ризики для вимкнень

Основними ризиками для аварійних та планових відключень залишаються обстріли енергетичної інфраструктури, похмура погода та ремонт об'єктів генерації.

Обстріли об'єктів генерації залишаються основним ризиком дефіциту електроенергії. Прикладом може бути ситуація початку червня. Якщо останніми днями травня відключень споживачів практично не було, то вже 1 червня Міненерго попередило про нові пошкодження енергооб'єктів, що змусило обмежити споживачів.

“Вночі ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об'єктах, який ворог завдає з 22 березня”, - повідомили у відомстві.

До того ж для відключень спрацював і другий фактор ризику - у ремонт вийшли два блоки атомних електростанцій. В результаті відключення довелося застосовувати і у вихідні дні, коли ситуація в системі зазвичай покращується через зниження споживання. З початком робочого тижня масштаб відключень збільшився – їх почали проводити цілодобово.

Ремонт енергоблоків АЕС. Загалом в Україні на 4 АЕС розміщено 15 енергоблоків. Але шість блоків Запорізької АЕС не забезпечують систему електроенергією. Втрата ЗАЕС, яка виробляла 6 ГВт електроенергії, фактично скоротила генерацію АЕС наполовину.

Атомні блоки потребують регулярного ремонту, і цього року їх перенесли на літо. Таким чином, до середини осені на всіх блоках, що залишилися, потрібно провести ремонтні роботи, графік яких не повідомляється з міркувань безпеки. Наприкінці травня один із блоків уже відремонтували. Міненерго повідомило, що до планових виходів у ремонт готуються ще кілька блоків. "Це критично необхідно, щоб забезпечити стабільну та безперебійну роботу всіх 9 атомних блоків протягом опалювального сезону", - зазначили у відомстві. Днями 2 блоки АЕС було виведено у ремонт.

Фактор погоди

Значення сонячної генерації в умовах зниження атомної та теплової значно збільшилося. Якщо раніше на "сонце" припадало близько 5-6%, то зараз - в межах 25-30%. За похмурої погоди частка такої генерації суттєво знижується, що збільшує дефіцит та ризики відключень споживачів.

Гідрогенерація, яка також використовувалася для балансування системи, серйозно постраждала через пошкодження Канівської та Дністровської ГЕС.

Імовірність відключень та терміни

У такій ситуації, упевнений директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, відключення світла продовжуватимуться. “Я можу вас запевнити на 100%, що відключення будуть. І будуть вони мінімум по три-чотири години на добу. Це в ідеальному сценарії. А Києву поки що треба готуватися до семи-восьми годин на добу. Знову ж таки, це непоганий сценарій, може бути й гірше”, - сказав він в інтерв'ю NV.

У Міненерго пов'язують ймовірність та масштаби відключень з інтенсивністю та точністю обстрілів енергооб'єктів.

“Давайте відверто про це говорити: (відключення – ред.) залежатимуть і від рівня наступних ворожих атак. Ми знаємо, що вони будуть, що вони планують атакувати нашу енергосистему. І все залежатиме від впливу цих атак на українську енергосистему. Відповідно, прогнозувати наслідки зараз складно. Сподіватимемося, що вони будуть мінімальними, і від цього залежатиме відповідь на це питання”, - заявив міністр енергетики Герман Галущенко, виступаючи в Раді 24 травня.

Восени ризики відключень зростуть

З настанням опалювального періоду ризики обмежень енергопостачання зростуть, оскільки буде необхідно забезпечувати споживачів теплом. Підприємства, які виробляють та постачають гарячу воду та тепло, відносяться до критичної інфраструктури та не відключаються від енергопостачання. "Для них електроенергії вистачить, їх не відключатимуть", - сказав у коментарі РБК-Україна директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Але обсяг споживання електроенергії при цьому збільшиться. “Теплозабезпечення потребує роботи електронасосів і це збільшить споживання електроенергії критичною інфраструктурою. Відповідно зменшаться ліміти для населення”, - сказав у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.