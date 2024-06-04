Отключения света - что влияет на их масштабы и чего ждать осенью

Оснований ожидать существенного улучшения в энергосистеме Украины в скором времени практически нет. Дефицит электроэнергии и, как следствие, отключения потребителей могут продолжаться все лето, а затем осенью и зимой.

Единственное, что может меняться, - это сроки и виды отключений. Они могут быть плановыми, стабилизационными или аварийными. РБК-Украина писало в чем разница между видами отключений .

В последние дни в Украине применяются в основном почасовые отключения по графикам. Аварийные - иногда анонсируются, но почти не применяются, поскольку дефицит удается покрыть за счет импорта и планових ограничений.

Сейчас потенциал импорта электроэнергии на 1,7 ГВт Украина использует практически полностью. К примеру, 2 июня, по информации “Укрэнерго”, в Румынии, Словакии, Польше, Венгрии, Молдове был закуплен общий объем 27,178 ГВт/час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1,616 ГВт.

Основные риски для отключений

Основными рисками для аварийных и плановых отключений остаются обстрелы энергетической инфраструктуры, пасмурная погода и ремонты объектов генерации.

Обстрелы объектов генерации остаются основным риском дефицита электроэнергии. Примером может служить ситуация начала июня. Если в последние дни мая отключений потребителей практически не было, то уже 1 июня Минэнерго предупредило о новых повреждениях энергообъектов, что вынудило ограничить потребителей.

“Ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта”, - сообщили в ведомстве.

К тому же для отключений сработал и второй фактор риска - в ремонт вышли два блока атомных электростанций. В результате, отключения пришлось применять и в выходные дни, когда ситуация в системе обычно улучшается из-за снижения потребления. С началом рабочей недели масштаб отключений увеличился - их начали проводить круглосуточно.

Ремонт энергоблоков АЭС. Всего в Украине на 4 АЭС расположено 15 энергоблоков. Но 6 блоков Запорожской АЭС не обеспечивают систему электроэнергией. Потеря ЗАЭС, которая вырабатывала 6 ГВт электроэнергии, фактически сократила генерацию АЭС на половину.

Атомные блоки нуждаются в регулярном ремонте, и в текущем году их перенесли на лето. Таким образом, до середины осени на всех оставшихся блоках нужно провести ремонтные работы, график которых не сообщается из соображений безопасности. В конце мая один из блоков уже отремонтировали. Минэнерго сообщило, что к плановым выходам в ремонт готовятся еще несколько блоков. “Это критически необходимо, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех 9 атомных блоков в течение отопительного сезона”, - отметили в ведомстве. На днях два блока АЭС были выведены в ремонт.

Фактор погоды

Значение солнечной генерации в условиях снижения атомной и тепловой значительно увеличилось. Если раньше на “солнце” приходилось порядк 5-6%, то сейчас - в пределах 25-30%. При пасмурной погоде доля такой генерации существенно снижается, что увеличивает дефицит и риски отключений потребителей.

Гидрогенерация, которая тоже использовалась для балансировки системы, серьезно пострадала из-за повреждений Каневской и Днестровской ГЭС.

Вероятность отключений и сроки

В такой ситуации, уверен директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отключения света будут продолжаться. “Я вас могу заверить на 100%, что отключения будут. И будут они минимум по три-четыре часа в сутки. Это в идеальном сценарии. А Киеву пока надо готовиться к семи-восьми часам в сутки. Опять же, это неплохой сценарий, может быть и хуже”, - сказал он в интервью NV.

В Минэнерго связывают вероятность и масштабы отключений с интенсивностью и точностью обстрелов энергообъектов.

“Давайте откровенно об этом говорить: (отключения - ред.) будут зависеть и от уровня следующих вражеских атак. Мы знаем, что они будут, что они планируют атаковать нашу энергосистему. И все будет зависеть от влияния этих атак на украинскую энергосистему. Соответственно, прогнозировать последствия сейчас сложно. Будем надеяться, что они будут минимальны, и от этого будет зависеть ответ на этот вопрос”, - заявил министр энергетики Герман Галущенко выступая в Раде 24 мая.

Осенью риски отключений вырастут

С наступлением отопительного периода риски ограничений энергоснабжения вырастут, поскольку необходимо будет обеспечивать потребителей теплом. Предприятия, которые вырабатывают и поставляют горячую воду и тепло, относятся к критической инфраструктуре и не отключаются от энергоснабжения. “Для них электроэнергии хватит, их отключать не будут”, - сказал в комментарии РБК-Украина директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Но объем потребления электроэнергии при этом увеличится. “Теплообеспечение требует работы электронасосов, и это увеличит потребление электроэнергии критической инфраструктурой. Соответственно уменьшатся лимиты для населения”, - сказал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.