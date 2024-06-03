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Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"

Понеділок 03 червня 2024 18:53
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Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго" Ілюстративне фото: в Україні графіки відключення світла 4 червня будуть діяти цілий день (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 4 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як повідомили в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей.

"Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.

Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь &quot;Укренерго&quot;

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні.

Через це енергетики були змушені запровадити стабілізаційні відключення світла - вони можуть бути як графікові, так і екстрені. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

Через значне споживання електроенергії у Хмельницькому були змушені скоротити кількість тролейбусів на маршрутах.

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Графік відключення світла Блекаут Укренерго
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Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: відповідь "Укренерго"
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