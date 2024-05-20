Відключення світла в Україні. У чому різниця між аварійними та погодинними графіками

В Україні з 14 травня майже щодня почали застосовувати відключення електроенергії для промислових підприємств та побутових споживачів за аварійними графіками (ГАВ). З 16 травня відключення почали проводити за графіком погодинних відключень (ГПВ).

Через скорочення споживання електроенергії внаслідок потепління у суботу 18 травня відключення скоротилися – їх застосовували лише з 19.00 до 24.00 для промисловості, а в неділю, 19 травня відключень не було.

Чим ГАВ відрізняється від ГПВ

ГАВ (графік аварійних відключень) застосовується у разі екстреної нестачі електроенергії та відсутності можливості покрити дефіцит іншими шляхами, зокрема імпортом, не вдаючись до відключення споживачів.

"Якщо імпорту не вистачає, то диспетчеру нічого не залишається, як відрізати споживання", - сказав співрозмовник видання із галузі.

Згідно з нормативними документами, спочатку відключаються промислові підприємства. Але якщо ситуація не виправляється, то диспетчерам доводиться вдаватися до екстрених заходів. У цьому випадку диспетчер дає команду всім обленерго скоротити споживання певного обсягу е/е. Обленерго вже мають списки споживачів 1 та 2 черг для відключень, та виконують команду для досягнення балансу в системі. Відключення у такій ситуації відбуваються практично миттєво без попередження.

ГПВ (графік погодинних відключень) застосовують, коли є прогнозований дефіцит на день або кілька днів. У цьому випадку диспетчер заздалегідь повідомляє обленерго ліміти споживання, виходячи з яких обленерго складають почерговий плановий графік та публікують його.