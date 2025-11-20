Отключение света: в Минэнерго объяснили, почему украинские АЭС снизили мощность
Украинские атомные электростанции вынуждены были значительно снизить мощность в последнее время. Это произошло из-за российских атак на системы передачи электроэнергии и необходимости вводить превентивные меры во время угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.
В Минэнерго объяснили, что во время массированных атак РФ и из-за их последствий АЭС периодически вынуждены снижать мощность атомных электростанций. Существует ряд причин для применения таких мер:
- Превентивное снижение мощности генерации - это делается для соблюдения безопасности, поскольку внезапное отключение высоковольтных линий "на выдачу" может привести к сложным последствиям на АЭС.
- Непосредственные последствия атак России на подстанции НЭК "Укрэнерго", которые обеспечивают выдачу мощности АЭС для потребителей. Из-за повреждения передача энергии невозможна.
"Во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 19 ноября - общая мощность атомной генерации в ОЭС Украины на определенный период снижалась. По состоянию на 20 ноября - Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на своей номинальной мощности. Ровенская атомная электростанция - имеет несколько сниженную мощность генерации, что обусловлено последствиями предыдущих массированных атак на энергосистему Украины", - отметили в министерстве.
Отметим, чуть ранее в ДТЭК объяснили, что причиной большого количества отключений 20 ноября по всей Украине стали теракты России против энергетики. Враг бьет не только по генерации, но и по системам передачи энергии, из-за чего произведенное электричество невозможно передать потребителю.
В "Укрэнерго" 20 ноября сообщили о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов Украины. Это произошло из-за угрозы перегрузки энергетики и последствий атак России.
Также в МАГАТЭ официально подтвердили, что после обстрела 19 ноября, три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии и назвали это тревожным.