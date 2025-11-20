Отключение света: в Минэнерго объяснили, почему украинские АЭС снизили мощность

Украинские атомные электростанции вынуждены были значительно снизить мощность в последнее время. Это произошло из-за российских атак на системы передачи электроэнергии и необходимости вводить превентивные меры во время угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

В Минэнерго объяснили, что во время массированных атак РФ и из-за их последствий АЭС периодически вынуждены снижать мощность атомных электростанций. Существует ряд причин для применения таких мер: Превентивное снижение мощности генерации - это делается для соблюдения безопасности, поскольку внезапное отключение высоковольтных линий "на выдачу" может привести к сложным последствиям на АЭС.

- это делается для соблюдения безопасности, поскольку внезапное отключение высоковольтных линий "на выдачу" может привести к сложным последствиям на АЭС. Непосредственные последствия атак России на подстанции НЭК "Укрэнерго", которые обеспечивают выдачу мощности АЭС для потребителей. Из-за повреждения передача энергии невозможна. "Во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 19 ноября - общая мощность атомной генерации в ОЭС Украины на определенный период снижалась. По состоянию на 20 ноября - Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на своей номинальной мощности. Ровенская атомная электростанция - имеет несколько сниженную мощность генерации, что обусловлено последствиями предыдущих массированных атак на энергосистему Украины", - отметили в министерстве.