Відключення світла в Києві: з'явилися графіки на 23 листопада
В Києві 23 листопада діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Максимальна тривалість одного відключення складе чотири години - це значно менше, ніж 22 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Згідно із графіками, які опублікувала компанія, світло в столиці 23 листопада вимикатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30, та з 22:00 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 11:30 до 15:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30.
Фото: ДТЕК
Зазначимо, що в Україні 23 листопада у більшості регіонів будуть діяти відключення електроенергії. Проте обіцяють, що відключень стане значно менше - вимикати будуть від 1 до 2,5 черг одночасно, сумарно до 8 годин без світла.
Відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. Проте ситуація потроху виправляється: 21 листопада прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень світла.