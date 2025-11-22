ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Відключення пом'якшать: в "Укренерго" повідомили про графіки 23 листопада

Україна, Субота 22 листопада 2025 18:51
Відключення пом'якшать: в "Укренерго" повідомили про графіки 23 листопада Ілюстративне фото: вимикати світло 23 листопада обіцяють менше (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 23 листопада у більшості регіонів будуть діяти відключення електроенергії. Відключень стане значно менше - вимикати будуть від 1 до 2,5 черг одночасно, сумарно до 8 годин без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що відключення будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Обмеження - наслідки російських терористичних актів проти української енергосистеми.

Вимикати світло для побутових споживачів будуть 00:00 до 23:59 23 листопада обсягом від 1 до 2,5 черг одночасно - сумарно це складає приблизно 8 годин без світла. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В компанії нагадали, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. Внаслідок масованих ракетно-дронових ударів пошкодження отримали усі українські ТЕС та ГЕС.

Графіки відключень діяли та сьогодні, 22 листопада - ми детально писали про обмеження в різних областях. Втім, протягом дня у двох регіонах відключення скасували повністю.

При цьому 21 листопада прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень. Відповідні рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів України 21 листопада.

