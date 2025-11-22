Отключение света в Киеве: появились графики на 23 ноября
В Киеве 23 ноября будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Максимальная продолжительность одного отключения составит четыре часа - это значительно меньше, чем 22 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Согласно графикам, которые опубликовала компания, свет в столице 23 ноября будут выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30, и с 22:00 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 11:30 до 15:30;
- 2.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30.
Фото: ДТЭК
Отметим, что в Украине 23 ноября в большинстве регионов будут действовать отключения электроэнергии. Однако обещают, что отключений станет значительно меньше - выключать будут от 1 до 2,5 очередей одновременно, суммарно до 8 часов без света.
Отключения света действуют в Украине после нескольких особенно массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. Однако ситуация понемногу исправляется: 21 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений света.