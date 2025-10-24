UA

Відключення світла до 9 годин: ДТЕК показав графіки для Києва на 25 жовтня

Ілюстративне фото: у Києві 25 жовтня відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві в суботу, 25 жовтня, діятимуть графіки відключень світла. Обмеження застосують із 07:00 до 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними ДТЕК, світло 25 жовтня вимикатимуть у такий спосіб:

  • 1.1 черга - без світла з 15:00 до 19:00;
  • 1.2 черга - зі світлом весь день;
  • 2.1 черга - без світла з 14:30 до 19:00;
  • 2.2 черга - без світла з 14:30 до 19:00;
  • 3.1 черга - без світла з 18:00 до 23:00;
  • 3.2 черга - без світла з 08:00 до 12:00 і з 18:00 до 23:00;
  • 4.1 черга - без світла з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 22:00;
  • 4.2 черга - без світла з 08:00 з 12:00 та з 18:00 до 23:00;
  • 5.1 черга - зі світлом увесь день;
  • 5.2 черга - зі світлом увесь день;
  • 6.1 черга - без світла з 11:00 до 15:30;
  • 6.2 черга - без світла з 11:00 до 15:30.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після масованого удару Росії в ніч на 22 жовтня в низці областей України ввели аварійні відключення світла, оскільки окупанти атакували енергетичні об'єкти.

Уже надвечір 22 жовтня енергетики розпорядилися запровадити графіки відключень світла.

Відтоді графіки діють уже кілька днів. При цьому їх поступово послаблюють.

При цьому окупанти регулярно атакують енергетичні об'єкти в прикордонних областях. Зокрема, в ніч на 24 жовтня росіяни вдарили по низці населених пунктів Чернігівської області.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що на тлі таких атак ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.

