Отключения света до 9 часов: ДТЭК показал графики для Киева на 25 октября

Отключения света в Украине

Напомним, после массированного удара России в ночь на 22 октября в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света, поскольку оккупанты атаковали энергетические объекты.

Уже под вечер 22 октября энергетики распорядились ввести графики отключений света.

С тех пор графики действуют уже несколько дней. При этом их постепенно ослабляют.

При этом оккупанты регулярно атакуют энергетические объекты в приграничных областях. В частности, в ночь на 24 октября россияне ударили по ряду населенных пунктов Черниговской области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что на фоне таких атак ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной.