Фото: на Чернігівщині дуже складна ситуація зі світлом у деяких громадах після ударів РФ (dsns_telegram)

Російські війська завдали масованих ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської області. Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.

За даними голови ОВА, минулої доби окупанти 44 рази обстріляли Чернігівську область. Вибухи лунали у 22 населених пунктах. "Ворожі "шахеди" атакували промислове підприємство в Чернігівському районі. На місці прильоту виникла пожежа - вогнеборці вже ліквідували займання", - розповів він. Як уточнив Чаус, вибухи, що чули жителі Чернігова напередодні, були спричинені влучанням у промислову зону на околиці міста. Здебільшого під ударом, за його словами, прикордонні населені пункти Чернігівщини. "Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною. Енергетики продовжують ремонтні роботи. Щоб підзарядити телефони - є пункти незламності. Такі осередки визначені в кожній громаді", - наголосив голова ОВА.