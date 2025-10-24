На Чернігівщині дуже складна ситуація зі світлом у деяких громадах після ударів РФ
Російські війська завдали масованих ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської області. Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.
За даними голови ОВА, минулої доби окупанти 44 рази обстріляли Чернігівську область. Вибухи лунали у 22 населених пунктах.
"Ворожі "шахеди" атакували промислове підприємство в Чернігівському районі. На місці прильоту виникла пожежа - вогнеборці вже ліквідували займання", - розповів він.
Як уточнив Чаус, вибухи, що чули жителі Чернігова напередодні, були спричинені влучанням у промислову зону на околиці міста. Здебільшого під ударом, за його словами, прикордонні населені пункти Чернігівщини.
"Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною. Енергетики продовжують ремонтні роботи. Щоб підзарядити телефони - є пункти незламності. Такі осередки визначені в кожній громаді", - наголосив голова ОВА.
Обстріли Чернігова та області
Чернігівська область щодня перебуває під ударами російських військ: ворог регулярно атакує дронами-камікадзе об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.
Так, у Чернігові ввечері 23 жовтня під час повітряної тривоги, близько 21:30, пролунав вибух: російський безпілотник впав в одній з промислових зон міста.
Перед тим армія РФ уразила ще декілька енергообʼєктів та інфраструктуру на території області. Під ударами перебували 9 населених пунктів у трьох районах області - Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому.
Увечері та вночі 18 жовтня безпілотники військ РФ вдарили по Прилуцькому району. Внаслідок атаки були пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини.