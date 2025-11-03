ua en ru
Відключення світла до 3 годин: з'явилися графіки для Києва на 4 листопада

Київ, Понеділок 03 листопада 2025 21:26
Відключення світла до 3 годин: з'явилися графіки для Києва на 4 листопада Ілюстративне фото: у Києві планують відключати світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 4 листопада, планують відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть тільки для чотирьох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, завтра світло відключати планують таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 17:00 до 20:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
  • 2.1 черга - світло буде весь день;
  • 2.2 черга - світло буде весь день;
  • 3.1 черга - світла не буде з 19:30 до 22:00;
  • 3.2 черга - світло буде весь день;
  • 4.1 черга - світло буде весь день;
  • 4.2 черга - світло буде весь день;
  • 5.1 черга - світло буде весь день;
  • 5.2 черга - світло буде весь день;
  • 6.1 черга - світло буде весь день;
  • 6.2 черга - світла не буде з 15:00 до 17:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало про те, що графіки відключень світла в окремих регіонах України діятимуть з 08:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00.

При цьому графіки будуть обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги.

Варто зауважити, що ситуація з електроенергією в Україні залишається складною через постійні російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Як розповіли джерела РБК-Україна, головна мета таких атак російських окупантів - викликати невдоволення у пересічних українців. Росіяни розраховують, що громадяни України почнуть вимагати миру за будь-яку ціну.

Але Україна відповідає на такі атаки. Зокрема, минулого тижня Військово-морські сили ЗСУ завдали ударів по двох енергетичних об'єктах росіян ракетами "Нептун". Цілями стали Орловська ТЕЦ і підстанція "Новобрянська". Ці об'єкти забезпечують електрикою військові заводи РФ.

