Відключення світла до 3 годин: з'явилися графіки для Києва на 4 листопада

У Києві завтра, 4 листопада, планують відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть тільки для чотирьох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало про те, що графіки відключень світла в окремих регіонах України діятимуть з 08:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00.

При цьому графіки будуть обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги.

Варто зауважити, що ситуація з електроенергією в Україні залишається складною через постійні російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Як розповіли джерела РБК-Україна, головна мета таких атак російських окупантів - викликати невдоволення у пересічних українців. Росіяни розраховують, що громадяни України почнуть вимагати миру за будь-яку ціну.

Але Україна відповідає на такі атаки. Зокрема, минулого тижня Військово-морські сили ЗСУ завдали ударів по двох енергетичних об'єктах росіян ракетами "Нептун". Цілями стали Орловська ТЕЦ і підстанція "Новобрянська". Ці об'єкти забезпечують електрикою військові заводи РФ.