Відключення світла до 3 годин: з'явилися графіки для Києва на 4 листопада
У Києві завтра, 4 листопада, планують відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть тільки для чотирьох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, завтра світло відключати планують таким чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 17:00 до 20:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;
- 2.1 черга - світло буде весь день;
- 2.2 черга - світло буде весь день;
- 3.1 черга - світла не буде з 19:30 до 22:00;
- 3.2 черга - світло буде весь день;
- 4.1 черга - світло буде весь день;
- 4.2 черга - світло буде весь день;
- 5.1 черга - світло буде весь день;
- 5.2 черга - світло буде весь день;
- 6.1 черга - світло буде весь день;
- 6.2 черга - світла не буде з 15:00 до 17:00.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало про те, що графіки відключень світла в окремих регіонах України діятимуть з 08:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00.
При цьому графіки будуть обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги.
Варто зауважити, що ситуація з електроенергією в Україні залишається складною через постійні російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Як розповіли джерела РБК-Україна, головна мета таких атак російських окупантів - викликати невдоволення у пересічних українців. Росіяни розраховують, що громадяни України почнуть вимагати миру за будь-яку ціну.
Але Україна відповідає на такі атаки. Зокрема, минулого тижня Військово-морські сили ЗСУ завдали ударів по двох енергетичних об'єктах росіян ракетами "Нептун". Цілями стали Орловська ТЕЦ і підстанція "Новобрянська". Ці об'єкти забезпечують електрикою військові заводи РФ.