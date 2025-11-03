Отключения света до 3 часов: появились графики для Киева на 4 ноября
В Киеве завтра, 4 ноября, планируют отключать свет по графикам. Ограничения будут действовать только для четырех очередей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании, завтра свет отключать планируют следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 17:00 до 20:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
- 2.1 очередь - свет будет весь день;
- 2.2 очередь - свет будет весь день;
- 3.1 очередь - света не будет с 19:30 до 22:00;
- 3.2 очередь - свет будет весь день;
- 4.1 очередь - свет будет весь день;
- 4.2 очередь - свет будет весь день;
- 5.1 очередь - свет будет весь день;
- 5.2 очередь - свет будет весь день;
- 6.1 очередь - свет будет весь день;
- 6.2 очередь - света не будет с 15:00 до 17:00.
Отключения света в Украине
Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что графики отключений света в отдельных регионах Украины будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.
При этом графики будут объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди.
Стоит заметить, что ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной из-за постоянных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Как рассказали источники РБК-Украина, главная цель таких атак российских оккупантов - вызвать недовольство у рядовых украинцев. Россияне рассчитывают, что граждане Украины начнут требовать мира любой ценой.
Но Украина отвечает на такие атаки. В частности, на прошлой неделе Военно-морские силы ВСУ нанесли удары по двум энергетическим объектам россиян ракетами "Нептун". Целями стали Орловская ТЭЦ и подстанция "Новобрянская". Эти объекты снабжают электричеством военные заводы РФ.