Україну чекає важка зима: які головні виклики для енергетики та фронту

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 14:24
Україну чекає важка зима: які головні виклики для енергетики та фронту Ілюстративне фото: Україну чекає важка зима (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

Базовим сценарієм на найближчі 4-6 місяців експерти і представники влади називають продовження війни у нинішньому форматі.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа".

Як йдеться у матеріалі, у цей період Україна має бути готова одночасно протистояти кільком взаємопов’язаним загрозам - від ескалації на Донбасі до ударів по енергетиці та зростання соціальної напруги.

Зокрема:

  • утримання міжнародної, і насамперед американської підтримки (щоб не нарватися на ультиматум від президента США Дональда Трампа);
  • утримання фронту, насамперед Донбасу;
  • забезпечення життєдіяльності країни в умовах посилення обстрілу енергетики;
  • стримування громадського невдоволення, спричиненого тими самими обстрілами і численними побутовими незручностями.

Міжнародна підтримка

Втрата або ослаблення міжнародної підтримки, насамперед з боку США. Політичні ризики у зовнішній політиці залишаються важливим фактором - Києву потрібно зберегти прихильність партнерів, аби уникнути зовнішнього тиску або ультиматумів.

"Останнім часом у темі України Трамп, судячи з усього, став більш сприйнятливим до аргументів держсекретаря Марко Рубіо, якого нерідко називають "антиросійським" і "проукраїнським", - йдеться у матеріалі.

Ескалація на фронті

Російський диктатор Володимир Путін пропонує так званий "компроміс" - обмежитись захопленням Донеччини й Луганщини замість усіх чотирьох областей. Однак справжня мета - розхитати Україну зсередини.

Москва розраховує на те, що цього можна домогтися незалежно від того, чи прийме Київ її ультиматум. Але це викличе обурення суспільства. Якщо ж Київ продовжить боротьбу і зазнає втрат - ефект може бути таким самим.

"Епіцентром боїв цієї зими залишиться Донецька область, яку окупаційна армія, згідно з черговим "дедлайном", хоче повністю захопити до кінця лютого. Наразі найбільша загроза нависла над містом Покровськ, де вже тривають міські бої", - йдеться у матеріалі.

У разі досягнення своїх цілей на Покровському напрямку противник, як вважають джерела РБК-Україна, переключить увагу на Краматорсько-Костянтинівську агломерацію. Для цього він посилить тиск на Лиман, Сіверськ і Костянтинівку. Крім того, напевно він здійснить чергові спроби взяти Куп'янськ.

Удари по енергетиці

Втім, на загальну думку співрозмовників РБК-Україна, головна мета росіян - викликати невдоволення серед пересічних українців, які, за задумом Москви, стануть вимагати у влади "миру будь-якою ціною".

Але і тут Путіну, вочевидь, розраховувати особливо нема на що. Тобто невдоволення темрявою, холодом і супутніми незручностями, безумовно, буде. Але у вимогу миру за будь-яку ціну - де-факто капітуляції перед російськими вимогами, воно не переросте.

"Бажання миру будь-якою ціною підтримується одним-двома-трьома відсотками українців. Понад 90% однозначно не хочуть йти на будь-які поступки, аби припинити війну", - говорить РБК-Україна керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

При цьому соціолог визнає: загальний рівень настроїв у країні стає більш песимістичним. Такий самий тренд у оцінки того, чи в правильному напрямку рухається країна (свого роду інтегральний показник суспільних настроїв).

"Але це невдоволення не може вилитися в якусь політичну дію. Так, ми ходимо пішки на двадцять п'ятий поверх і проклинаємо - але не українську владу, не внутрішньоукраїнську систему, а ворога, тобто росіян. Усю провину покладають на них. Ми добре розуміємо, хто в нас ворог", - пояснює соціолог.

Тактика супротивника і наслідки

Інші ризики цієї зими може принести тактика тисячі порізів, до якої постійно вдаються росіяни. Вони розуміють, що українська армія відчуває дефіцит особового складу, через що утворюються прогалини в нашій обороні. Активізуючись на нових напрямках, ворог змушує українську армію "гасити пожежі", забираючи туди війська з інших ділянок, і тим самим розтягує для нас активну лінію фронту. І в цьому залишається небезпека – противник може спробувати атакувати на відносно стабільній ділянці фронту.

"Росіяни намагаються дестабілізувати нас не тільки на фронті, а й у тилу. Путін взяв цілеспрямовану лінію атак на нашу енергосистему і нафтогазову інфраструктуру - думаю, він це буде продовжувати. Для нас важливо відповідати, щоб громадяни Росії відчували те саме, що і ми. Я думаю, що наші енергетики впораються, але те, що будуть і надалі перебої в електропостачанні - ми, звісно, виключати не можемо", - говорить РБК-Україна член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, цієї зими російський диктатор Володимир Путін хоче створити гуманітарну катастрофу в Україні.

Водночас, глава "Укренерго" Віталій Зайченко вважає, що українцям треба готуватися, що ситуація може змінюватися дуже динамічно.

Він також додав, що енергетики працюють над тим, щоб "виправити ситуацію і забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією". Втім, як зазначив Зайченко, ситуація може змінюватися кожного дня.

"Звичайно, базовий прогноз - те, що ми забезпечимо всіх споживачів електроенергією", - підсумував глава "Укренерго".

