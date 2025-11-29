UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Відключення з шести ранку: в ДТЕК показали графіки для Києва на 30 листопада

Ілюстративне фото: відключати світло будуть зранку (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві 30 листопада будуть діяти графіки відключень електроенергії. Вимикати світло будуть з шостої години ранку та до самого вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як в столиці протягом 30 листопада будуть вимикати світло (з урахуванням часу, потрібного на перемикання):

  • 1.1 черга - світла не буде з 11:30 до 16:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 11:30 до 16:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 16:00 до 19:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 16:00 до 19:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 16:00 до 19:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 20:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;

 

Нагадаємо, що в Україні 30 листопада продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Вони дещо посиляться: вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно протягом всієї доби.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Також окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївГрафіки відключення світлаВідключеня світла