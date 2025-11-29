Отключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноября

Напомним, что в Украине 30 ноября продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Также оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.