Образование Деньги Изменения

Отключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноября

Иллюстративное фото: отключать свет будут с утра (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве 30 ноября будут действовать графики отключений электроэнергии. Выключать свет будут с шести часов утра и до самого вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как в столице в течение 30 ноября будут выключать свет (с учетом времени, необходимого на переключение):

  • 1.1 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 20:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;

 

 

Напомним, что в Украине 30 ноября продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Также оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

