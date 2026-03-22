Відключення повертаються: в які години в Україні 23 березня не буде світла
В понеділок, 23 березня, в усіх областях України діятимуть графіки відключень світла. Крім того, будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Завтра погодинні відключення для побутових споживачів будуть діяти з 17:00 до 22:00. В цей проміжок часу діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.
"Укренерго" також закликало всіх українців ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
Ситуація в енергосистемі України
Нагадаємо, починаючи з осені 2025 року РФ відновила регулярні атаки на енергетику України. Інтенсивніші обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок цих подій міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.
Зазначимо, нещодавно в Україні знову почали частіше відключати електроенергію. Причиною цього стали пошкодження росіянами об’єктів, необхідних для передачі електроенергії.
Зокрема, вранці 21 березня весь Чернігів і навіть більша частина області залишилися без світла, оскільки росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі регіону.
РБК-Україна раніше писало, що, згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Тоді навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.