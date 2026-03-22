Частина жителів Києва та Київської області без світла: що сталося
Частина жителів Києва та Київської області у неділю, 22 березня, тимчасово залишилися без світла. Причина - аварія на одномі з енергооб'єкті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами", - повідомили в компанії.
Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла.
Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії", - зазначили у ДТЕК.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, вчора ввечері, 21 березня, на лівому березі Києва стався частковий блекаут. Ситуація вплинула не лише на домівки людей, але й на рух тролейбусів.
Також у суботу вранці весь Чернігів і навіть більша частина області залишилися без світла, оскільки росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі регіону.
Водночас в "Укренерго" повідомили, що сьогодні, 22 березня, в Україні вперше за довгий час не буде графіків відключень світла. Тобто, електроенергія буде протягом всієї доби у всіх регіонах.