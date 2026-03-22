ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключения возвращаются: в какие часы в Украине 23 марта не будет света

19:27 22.03.2026 Вс
2 мин
Ограничения будут действовать во всех областях Украины
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 23 марта будут действовать графики отключений (Getty Images)

В понедельник, 23 марта, во всех областях Украины будут действовать графики отключений света. Кроме того, будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра почасовые отключения для бытовых потребителей будут действовать с 17:00 до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех украинцев экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, начиная с осени 2025 года РФ возобновила регулярные атаки на энергетику Украины. Более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

Отметим, недавно в Украине снова начали чаще отключать электроэнергию. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, необходимых для передачи электроэнергии.

В частности, утром 21 марта весь Чернигов и даже большая часть области остались без света, поскольку россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона.

РБК-Украина ранее писало, что, согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Тогда нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
Аналитика
