Отключения возвращаются: в какие часы в Украине 23 марта не будет света

В понедельник, 23 марта, во всех областях Украины будут действовать графики отключений света. Кроме того, будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Завтра почасовые отключения для бытовых потребителей будут действовать с 17:00 до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

"Укрэнерго" также призвало всех украинцев экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, начиная с осени 2025 года РФ возобновила регулярные атаки на энергетику Украины. Более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

Отметим, недавно в Украине снова начали чаще отключать электроэнергию. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, необходимых для передачи электроэнергии.