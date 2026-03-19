Чому графіки відключень світла повернулись: енергетики назвали кілька причин

В Україні знову вводять графіки відключень світла через пошкодження росіянами об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Зараз в Україні знову діють обмеження подачі електроенергії. Введені графіки відключень для населення, обмеження потужності для підприємств, а в деяких регіонах можуть бути аварійні вимкнення", - зазначили у ДТЕК.

Головна причина – це пошкодження об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії, тому енергосистема не може передати достатню кількість електроенергії.

Також в Україні стало холодніше і похмуріше. Через це сонячні станції виробляють менше електрики. Водночас деякі атомні енергоблоки вже вийшли в планові ремонти. Ситуація може змінюватись протягом дня", - додали у ДТЕК.

Зазначається, що точний графік відключень можна дізнатись на сайті оператора системи розподілу, у чат-боті, у соцмережах ДТЕК, а також у застосунку "Київ Цифровий".