ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Чому графіки відключень світла повернулись: енергетики назвали кілька причин

10:40 19.03.2026 Чт
2 хв
У ДТЕК назвали ключові причини відключень світла
aimg Костянтин Широкун
Чому графіки відключень світла повернулись: енергетики назвали кілька причин Фото: графіки відключень світла в Україні повернулись (Getty Images)

В Україні знову вводять графіки відключень світла через пошкодження росіянами об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Читайте також: У всіх областях, але не весь день: якими будуть графіки відключень світла 19 березня

"Зараз в Україні знову діють обмеження подачі електроенергії. Введені графіки відключень для населення, обмеження потужності для підприємств, а в деяких регіонах можуть бути аварійні вимкнення", - зазначили у ДТЕК.

Головна причина – це пошкодження об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії, тому енергосистема не може передати достатню кількість електроенергії.

Також в Україні стало холодніше і похмуріше. Через це сонячні станції виробляють менше електрики. Водночас деякі атомні енергоблоки вже вийшли в планові ремонти. Ситуація може змінюватись протягом дня", - додали у ДТЕК.

Зазначається, що точний графік відключень можна дізнатись на сайті оператора системи розподілу, у чат-боті, у соцмережах ДТЕК, а також у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, внаслідок великої кількості російських масованих ударів по енергетичних об'єктах ситуація зі світлом в Україні цієї зими була вкрай важкою.

З потеплінням на початку весни ситуація з електропостачанням покращилася. Рівень споживання електроенергії скоротився, оскільки люди стали менше користуватися обігрівачами.

До слова, росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України в ніч на 14 березня, внаслідок чого знеструмили споживачів у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Електроенергія Графіки відключення світла ДТЕК Вторгнення Росії до України
Новини
В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО