Головна » Бізнес » Енергетика

Без світла до 8 годин: ДТЕК оновив графіки відключення світла для Києва

Київ, Субота 08 листопада 2025 11:43
UA EN RU
Без світла до 8 годин: ДТЕК оновив графіки відключення світла для Києва Ілюстративне фото: ДТЕК оновив графіки відключення світла для Києва (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві після нічного обстрілу знову ввели аварійні відключення світла, графіки поки не діють. Крім того, на день відключення посилили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Оновлено о 11:45

У Києві та області наразі запроваджено екстрені відключення світла.

"Через ситуацію в енергосистемі за командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення", - повідомили в ДТЕК.

Це означає, що раніше запроваджені графіки у столиці та області - не діють.

У столиці сьогодні найдовше світло буде відсутнє до 8 годин, це стосується декількох груп. Однак варто зауважити, що графіки протягом дня можуть змінюватись.

  • Підгрупа 1.1 відключення з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:30
  • Підгрупа 1.2 відключення з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:30
  • Підгрупа 2.1 відключення з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00
  • Підгрупа 2.2 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 21:00
  • Підгрупа 3.1 відключення з 07:30 до 13:00 та з 18:00 до 21:00
  • Підгрупа 3.2 відключення з 07:30 до 13:00 таз 18:00 до 21:00
  • Підгрупа 4.1 відключення з 07:30 до 14:30 таз 18:00 до 21:00
  • Підгрупа 4.2 відключення з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:00
  • Підгрупа 5.1 відключення з 10:00 до 14:30
  • Підгрупа 5.2 відключення з 10:00 до 14:30
  • Підгрупа 6.1 відключення з 12:30 до 18:30
  • Підгрупа 6.2 відключення з 12:30 до 18:30

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Обстріл України

Україна цієї ночі зазнала однієї з наймасштабніших атак з боку Росії. Агресор завдав комбінованого удару, використавши ракети та безпілотники, націлені на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Унаслідок обстрілів у низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії, що призвело до перебоїв у роботі критично важливих систем.

Найбільше постраждав Кременчук - місто залишилося без світла після масованої атаки.

Через пошкодження енергооб’єктів також зазнала змін робота "Укрзалізниці" - деякі поїзди продовжили рух із затримками.

Російська армія атакувала протягом усієї ночі, використовуючи дрони та ракети. Усі деталі комбінованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

