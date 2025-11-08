Без світла до 8 годин: ДТЕК оновив графіки відключення світла для Києва

У Києві після нічного обстрілу знову ввели аварійні відключення світла, графіки поки не діють. Крім того, на день відключення посилили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Оновлено о 11:45

У Києві та області наразі запроваджено екстрені відключення світла.

"Через ситуацію в енергосистемі за командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення", - повідомили в ДТЕК.

Це означає, що раніше запроваджені графіки у столиці та області - не діють.

У столиці сьогодні найдовше світло буде відсутнє до 8 годин, це стосується декількох груп. Однак варто зауважити, що графіки протягом дня можуть змінюватись.

Підгрупа 1.1 відключення з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:30

Підгрупа 1.2 відключення з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:30

Підгрупа 2.1 відключення з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00

Підгрупа 2.2 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 21:00

Підгрупа 3.1 відключення з 07:30 до 13:00 та з 18:00 до 21:00

Підгрупа 3.2 відключення з 07:30 до 13:00 таз 18:00 до 21:00

Підгрупа 4.1 відключення з 07:30 до 14:30 таз 18:00 до 21:00

Підгрупа 4.2 відключення з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:00

Підгрупа 5.1 відключення з 10:00 до 14:30

Підгрупа 5.2 відключення з 10:00 до 14:30

Підгрупа 6.1 відключення з 12:30 до 18:30

Підгрупа 6.2 відключення з 12:30 до 18:30

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.