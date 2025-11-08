До 3 черг без світла: "Укренерго" розповіло про відключення на сьогодні

В Україні через нічну масовану атаку на енергетичні об’єкти запроваджено аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах вони триватимуть до трьох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Укренерго" зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас повідомляється, що у частині регіонів - продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали в компанії.

Варто зазначити, що ДТЕК оновив графіки відключення світла для Одеської області.

У Сумській області графіки на сьогодні виглядають наступним чином:

"Шановні споживачі електроенергії, НЕК "Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 8 листопада - з 11:00 до 00:00 - в обсязі 4 черг", - зазначили в "Сумиобленерго".

