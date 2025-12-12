Відключення будуть в усіх областях: в "Укренерго" визначилися з графіками на 13 грудня

В Україні 13 грудня протягом усієї доби продовжиться дія графіків відключення електроенергії. Будуть діяти як погодинні графіки, так і графіки обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Як сказано у повідомленні, в усіх регіонах України 13 грудня будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В компанії зазначили, що причини обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових терактів РФ проти енергетичної інфраструктури України. При цьому в "Укренерго" вже кілька днів не публікують кількість черг, які будуть одночасно задіяні під час відключень.



"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в компанії.