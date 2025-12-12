Відключення будуть в усіх областях: в "Укренерго" визначилися з графіками на 13 грудня
В Україні 13 грудня протягом усієї доби продовжиться дія графіків відключення електроенергії. Будуть діяти як погодинні графіки, так і графіки обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Як сказано у повідомленні, в усіх регіонах України 13 грудня будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В компанії зазначили, що причини обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових терактів РФ проти енергетичної інфраструктури України. При цьому в "Укренерго" вже кілька днів не публікують кількість черг, які будуть одночасно задіяні під час відключень.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в компанії.
Зазначимо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко нещодавно повідомила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Така ситуація зберігатиметься тривалий час. За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити відключення.
Як розповіли РБК-Україна джерела, зараз ведеться робота зі скорочення тривалості відключень, але скорочувати їх будуть за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.
РБК-Україна раніше писало, що до кінця тижня у більшості областей відключення стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.