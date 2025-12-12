Отключения будут во всех областях: в "Укрэнерго" определились с графиками на 13 декабря

Иллюстративное фото: отключать свет будут в течение суток во всех регионах (Getty Images)

В Украине 13 декабря в течение всех суток продолжится действие графиков отключения электроэнергии. Будут действовать как почасовые графики, так и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Как сказано в сообщении, во всех регионах Украины 13 декабря будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В компании отметили, что причины ограничений - последствия массированных ракетно-дронных терактов РФ против энергетической инфраструктуры Украины. При этом в "Укрэнерго" уже несколько дней не публикуют количество очередей, которые будут одновременно задействованы во время отключений.



"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в компании.