Відключення будуть: в "Укренерго" не можуть порадувати гарними новинами на 27 грудня

Зазначимо, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко зазначав 26 грудня, що зараз дуже важко спрогнозувати ситуацію з відключеннями світла, оскільки російські окупанти готуються до нової атаки, яка відбувається в середньому раз на 10 днів. Зараз графіки в більшості регіонів складають від 1 до 3 задіяних черг одночасно.

Покращити ситуацію з відключеннями в "Укренерго" пообіцяли вже після Різдва. Станом на поточний момент найгірша ситуація зі світлом - в Одеській області, а також на контрольованих територіях Донеччини та у прифронтових регіонах.

В Держенергонагляді пояснили, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.