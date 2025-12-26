UA

Відключення будуть: в "Укренерго" не можуть порадувати гарними новинами на 27 грудня

Ілюстративне фото: відключення 27 грудня будуть діяти в більшості регіонів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 27 грудня продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Графіки будуть актуальні для більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом усієї доби в більшості регіонів будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів й бізнесу.

Традиційно, як причину вимкнень електроенергії, в НЕК "Укренерго" назвали наслідки масованих терактів РФ проти української енергосистеми. Не менш традиційно вже у повідомленні компанія продовжує приховувати кількість черг, які одночасно задіють під час відключень.
 
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко зазначав 26 грудня, що зараз дуже важко спрогнозувати ситуацію з відключеннями світла, оскільки російські окупанти готуються до нової атаки, яка відбувається в середньому раз на 10 днів. Зараз графіки в більшості регіонів складають від 1 до 3 задіяних черг одночасно.

Покращити ситуацію з відключеннями в "Укренерго" пообіцяли вже після Різдва. Станом на поточний момент найгірша ситуація зі світлом - в Одеській області, а також на контрольованих територіях Донеччини та у прифронтових регіонах.

В Держенергонагляді пояснили, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.

