Отключения будут: в "Укрэнерго" не могут порадовать хорошими новостями на 27 декабря

В Украине 27 декабря продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии для населения и графиков ограничения мощности для промышленности. Графики будут актуальны для большинства регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Отмечается, что в течение всех суток в большинстве регионов будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Традиционно, как причину отключений электроэнергии, в НЭК "Укрэнерго" назвали последствия массированных терактов РФ против украинской энергосистемы. Не менее традиционно уже в сообщении компания продолжает скрывать количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Отметим, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечал 26 декабря, что сейчас очень трудно спрогнозировать ситуацию с отключениями света, поскольку российские оккупанты готовятся к новой атаке, которая происходит в среднем раз в 10 дней. Сейчас графики в большинстве регионов составляют от 1 до 3 задействованных очередей одновременно.
Улучшить ситуацию с отключениями в "Укрэнерго" пообещали уже после Рождества. По состоянию на текущий момент худшая ситуация со светом - в Одесской области, а также на контролируемых территориях Донецкой области и в прифронтовых регионах.
В Госэнергонадзоре объяснили, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на довольно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.