РФ може готувати новий масований удар по енергетиці: в "Укренерго" назвали ознаку

Зараз дуже важко спрогнозувати ситуацію з відключеннями світла, оскільки російські окупанти готуються до нової атаки. Російські теракти проти енергосистеми відбуваються з періодичністю в середньому у 10 днів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко під час телемарафону.

"Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому", - сказав він.

За словами Зайченка, після кожної атаки досить важко збалансувати енергосистему. Тому через російські теракти доводиться застосовувати графіки аварійних відключень.

"На сьогоднішній момент таких графіків немає, діють графіки обмеженої потужності для промисловості й також діють графіки погодинних відключень. На жаль, досить різні по всій території України, від однієї до трьох з половиною черг", - додав він.