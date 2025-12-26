В "Укренерго" заявили про покращення ситуації зі світлом після Різдва

Станом на ранок, 26 грудня, ситуація в енергосистемі України поступово покращується, попри постійні російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко під час телемарафону.

За його словами, складно пригадати ніч - не лише різдвяну, а й будь-яку іншу - коли окупанти не завдавали ударів по енергетиці.

"Росіяни кожного дня запускають дрони та гатять традиційно артилерією та іншими засобами по об'єктах енергетики. На сьогоднішній ранок ситуація покращується", - розповів очільник компанії.

Водночас як зазначив Зайченко, енергетики продовжують працювати одразу, щойно це дозволяють безпекові умови. Результати цієї роботи, за його словами, споживачі можуть бачити в режимі реального часу, адже світло є в кожній оселі.

Глава "Укренерго" також звернув увагу, що на Різдво графіки відключень електроенергії були пом’якшені, а в окремих регіонах обмеження взагалі не застосовувалися. Він наголосив, що це не пов’язано з переспрямуванням електроенергії.

"Про переспрямування мова не йдеться. Це самовіддана робота всіх енергетиків - ремонтних бригад "Укренерго", операторів системи розподілу та фахівців, які займаються відновленням генерації", - підкреслив Зайченко.

За його словами, саме завдяки спільним зусиллям вдалося відновити об’єкти, які зазнали значних пошкоджень під час останньої масованої ракетної атаки, та забезпечити українцям можливість користуватися електроенергією протягом більшої частини доби.