Відключення будуть: в "Укренерго" не можуть порадувати гарними новинами на 27 грудня

В Україні 27 грудня продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Графіки будуть актуальні для більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом усієї доби в більшості регіонів будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів й бізнесу. Традиційно, як причину вимкнень електроенергії, в НЕК "Укренерго" назвали наслідки масованих терактів РФ проти української енергосистеми. Не менш традиційно вже у повідомленні компанія продовжує приховувати кількість черг, які одночасно задіють під час відключень.



"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.