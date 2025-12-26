Отключения будут: в "Укрэнерго" не могут порадовать хорошими новостями на 27 декабря

В Украине 27 декабря продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии для населения и графиков ограничения мощности для промышленности. Графики будут актуальны для большинства регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что в течение всех суток в большинстве регионов будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Традиционно, как причину отключений электроэнергии, в НЭК "Укрэнерго" назвали последствия массированных терактов РФ против украинской энергосистемы. Не менее традиционно уже в сообщении компания продолжает скрывать количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений.



"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.