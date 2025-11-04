Відключень стало більше: оприлюднено нові графіки для кількох областей (список)

"Укренерго"

Через складну ситуацію в енергосистемі України сьогодні буде збільшено тривалість застосування обмежень електропостачання, які діятимуть у низці регіонів.

Згідно з оновленим графіком:

Погодинні відключення триватимуть з 08:00 до 22:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги;

Обмеження потужності для промислових споживачів також діятимуть у цей період - з 08:00 до 22:00.

Як пояснили в "Укренерго", причиною розширення графіків стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українську енергосистему, які призвели до пошкоджень енергооб’єктів та зниження стабільності мережі

Київ

У столиці сьогодні було змінено графіки відключення світла за вказівкою "Укренерго".

В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - повідомили в ДТЕК.

Оновлений графік:

Підгрупа 1.1 відключення з 17:00 до 20:00

Підгрупа 1.2 відключення з 08:00 до 11:00

Підгрупа 2.1 без відключень

Підгрупа 2.2 без відключень

Підгрупа 3.1 відключення з 19:30 до 22:00

Підгрупа 3.2 відключення з 10:30 до 13:30

Підгрупа 4.1 відключення з 13:00 до 15:30

Підгрупа 4.2 без відключень

Підгрупа 5.1 без відключень

Підгрупа 5.2 без відключень

Підгрупа 6.1 без відключень

Підгрупа 6.2 відключення з 15:00 до 17:30

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Чернігівська область

На Чернігівщині графіки діють в обсязі підчерги та черги. Найбільше без світла за добу буде одна черга - 5 годин.

Також сьогодні було додано відключення у ще однієї черги.



Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумська область

"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 4 листопада у Сумській області:

з 08:00 до 15:00 - в обсязі 0,5 черги.

з 15:00 до 18:00 - в обсязі 1 черги.

з 18:00 до 20:00 - в обсязі 1,5 черги.

з 20:00 до 22:00 - в обсязі 1 черги.



Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 4 листопада 2025 року:

з 08:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черги,

з 15:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги,

з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги,

з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.

Черкаська область

За вказівкою від "Укренерго" у Черкаській області також було змінено графіки. Зокрема, відключення додались у декількох підгруп.

Години відсутності електропостачання:

Підгрупа 2.2 10:00 - 11:00

Підгрупа 3.1 15:00 - 17:00

Підгрупа 4.1 17:00 - 19:00

Підгрупа 4.2 19:00 - 21:00

Підгрупа 5.1 21:00 - 22:00

Підгрупа 5.2 11:00 - 13:00

Підгрупа 6.1 13:00 - 15:00

Кіровоградська область

Зміни у графіках запроваджено також у Кіровоградській області.