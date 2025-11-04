Відключень стало більше: оприлюднено нові графіки для кількох областей (список)

В Україні у вівторок, 4 листопада, знову діють графіки відключення світла. Однак декілька областей змінили тривалість відключення електроенергії.
РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні по новому будуть вимикати електроенергію.
Через складну ситуацію в енергосистемі України сьогодні буде збільшено тривалість застосування обмежень електропостачання, які діятимуть у низці регіонів.
Згідно з оновленим графіком:
Як пояснили в "Укренерго", причиною розширення графіків стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українську енергосистему, які призвели до пошкоджень енергооб’єктів та зниження стабільності мережі
У столиці сьогодні було змінено графіки відключення світла за вказівкою "Укренерго".
В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - повідомили в ДТЕК.
Оновлений графік:
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
На Чернігівщині графіки діють в обсязі підчерги та черги. Найбільше без світла за добу буде одна черга - 5 годин.
Також сьогодні було додано відключення у ще однієї черги.
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 4 листопада у Сумській області:
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 4 листопада 2025 року:
Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.
За вказівкою від "Укренерго" у Черкаській області також було змінено графіки. Зокрема, відключення додались у декількох підгруп.
Години відсутності електропостачання:
Зміни у графіках запроваджено також у Кіровоградській області.
В Україні спостерігається зростання споживання електроенергії, що пов’язано як із наслідками російських обстрілів, так і з похолоданням. Найчастіше графіки відключень діють у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що російські війська змінили тактику й перейшли до стратегії "випаленої землі" після того, як попередні масовані атаки не змогли зруйнувати українську енергосистему.
У компанії наголошують, що головне завдання нині - забезпечити стабільну роботу енергомережі. Водночас через похолодання та постійні удари ворога неможливо точно спрогнозувати графіки відключень на довгий період.
Водночас, за вказівкою "Укренерго", сьогодні в окремих регіонах України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.