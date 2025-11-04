Отключений стало больше: обнародованы новые графики для нескольких областей (список)

В Украине во вторник, 4 ноября, снова действуют графики отключения света. Однако несколько областей изменили продолжительность отключения электроэнергии.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях сегодня по новому будут отключать электроэнергию.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины сегодня будет увеличена продолжительность применения ограничений электроснабжения, которые будут действовать в ряде регионов.
Согласно обновленному графику:
Как пояснили в "Укрэнерго", причиной расширения графиков стали последствия массированных ракетно-дронных атак России на украинскую энергосистему, которые привели к повреждениям энергообъектов и снижению стабильности сети
В столице сегодня были изменены графики отключения света по указанию "Укрэнерго".
В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.
Обновленный график:
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
На Черниговщине графики действуют в объеме подочереди и очереди. Больше всего без света за сутки будет одна очередь - 5 часов.
Также сегодня было добавлено отключение в еще одной очереди.
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
"Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 4 ноября в Сумской области:
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года:
Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
По указанию от "Укрэнерго" в Черкасской области также были изменены графики. В частности, отключения добавились в нескольких подгрупп.
Часы отсутствия электроснабжения:
Изменения в графиках введены также в Кировоградской области.
В Украине наблюдается рост потребления электроэнергии, что связано как с последствиями российских обстрелов, так и с похолоданием. Чаще всего графики отключений действуют в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что российские войска изменили тактику и перешли к стратегии "выжженной земли" после того, как предыдущие массированные атаки не смогли разрушить украинскую энергосистему.
В компании отмечают, что главная задача сейчас - обеспечить стабильную работу энергосети. В то же время из-за похолодания и постоянных ударов врага невозможно точно спрогнозировать графики отключений на долгий период.
В то же время, по указанию "Укрэнерго", сегодня в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии.