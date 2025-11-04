Відключень стало більше: оприлюднено нові графіки для кількох областей (список)
В Україні у вівторок, 4 листопада, знову діють графіки відключення світла. Однак декілька областей змінили тривалість відключення електроенергії.
РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні по новому будуть вимикати електроенергію.
"Укренерго"
Через складну ситуацію в енергосистемі України сьогодні буде збільшено тривалість застосування обмежень електропостачання, які діятимуть у низці регіонів.
Згідно з оновленим графіком:
- Погодинні відключення триватимуть з 08:00 до 22:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
- Обмеження потужності для промислових споживачів також діятимуть у цей період - з 08:00 до 22:00.
Як пояснили в "Укренерго", причиною розширення графіків стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українську енергосистему, які призвели до пошкоджень енергооб’єктів та зниження стабільності мережі
Київ
У столиці сьогодні було змінено графіки відключення світла за вказівкою "Укренерго".
В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - повідомили в ДТЕК.
Оновлений графік:
- Підгрупа 1.1 відключення з 17:00 до 20:00
- Підгрупа 1.2 відключення з 08:00 до 11:00
- Підгрупа 2.1 без відключень
- Підгрупа 2.2 без відключень
- Підгрупа 3.1 відключення з 19:30 до 22:00
- Підгрупа 3.2 відключення з 10:30 до 13:30
- Підгрупа 4.1 відключення з 13:00 до 15:30
- Підгрупа 4.2 без відключень
- Підгрупа 5.1 без відключень
- Підгрупа 5.2 без відключень
- Підгрупа 6.1 без відключень
- Підгрупа 6.2 відключення з 15:00 до 17:30
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Чернігівська область
На Чернігівщині графіки діють в обсязі підчерги та черги. Найбільше без світла за добу буде одна черга - 5 годин.
Також сьогодні було додано відключення у ще однієї черги.
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумська область
"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 4 листопада у Сумській області:
- з 08:00 до 15:00 - в обсязі 0,5 черги.
- з 15:00 до 18:00 - в обсязі 1 черги.
- з 18:00 до 20:00 - в обсязі 1,5 черги.
- з 20:00 до 22:00 - в обсязі 1 черги.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 4 листопада 2025 року:
- з 08:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черги,
- з 15:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги,
- з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги,
- з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.
Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.
Черкаська область
За вказівкою від "Укренерго" у Черкаській області також було змінено графіки. Зокрема, відключення додались у декількох підгруп.
Години відсутності електропостачання:
- Підгрупа 2.2 10:00 - 11:00
- Підгрупа 3.1 15:00 - 17:00
- Підгрупа 4.1 17:00 - 19:00
- Підгрупа 4.2 19:00 - 21:00
- Підгрупа 5.1 21:00 - 22:00
- Підгрупа 5.2 11:00 - 13:00
- Підгрупа 6.1 13:00 - 15:00
Кіровоградська область
Зміни у графіках запроваджено також у Кіровоградській області.
Ситуація в енергетиці в України
В Україні спостерігається зростання споживання електроенергії, що пов’язано як із наслідками російських обстрілів, так і з похолоданням. Найчастіше графіки відключень діють у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що російські війська змінили тактику й перейшли до стратегії "випаленої землі" після того, як попередні масовані атаки не змогли зруйнувати українську енергосистему.
У компанії наголошують, що головне завдання нині - забезпечити стабільну роботу енергомережі. Водночас через похолодання та постійні удари ворога неможливо точно спрогнозувати графіки відключень на довгий період.
Водночас, за вказівкою "Укренерго", сьогодні в окремих регіонах України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.