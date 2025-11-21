ua en ru
Відключень поменшає? В "Укренерго" визначилися з графіками на 22 листопада

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 18:23
Відключень поменшає? В "Укренерго" визначилися з графіками на 22 листопада Ілюстративне фото: вимикати світло будуть в усіх регіонах та всю добу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 22 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що графіки відключень будуть застосовуватися у всіх регіонах України. Причина обмежень - це наслідки російських масованих ракетно-дронових терактів проти енергетики.

Вимикати світло будуть з 00:00 до 23:59 - протягом усієї доби. Загальний обсяг одночасних вимкнень складе від 1 до 3,5 черг. Паралельно протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки не остаточні та можуть змінитися.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. Внаслідок масованих ракетно-дронових ударів пошкодження отримали усі українські ТЕС та ГЕС.

Раніше ми розповідали про графіки відключень світла в Україні в цілому - які їхні види бувають й на кого вони поширюються. Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).

Відключеня світла Графіки відключення світла Укренерго
