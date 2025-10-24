UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Відключень буде менше: "Укренерго" оприлюднило графіки на 25 жовтня

Фото: в Україні продовжують діяти графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 25 жовтня, в Україні й далі діятимуть графіки відключень електроенергії, проте українці будуть зі світлом довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в окремих регіонах України.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються обсягом від 1 до 2 черг. Водночас для промислових споживачів в той самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

"Укренерго" зазначило, що обсяг застосування обмежень протягом доби може змінитися. Українців закликали стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго в соцмережах.

Крім того, компанія нагадала, що обмеження запроваджуються внаслідок ракетно-дронових обстрілів Росією українських енергооб’єктів.

Варто зауважити, що сьогодні, 24 жовтня, в Україні діють графіки відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Обстріли енергетики

Нагадаємо, РФ обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України на тлі похолодання. Російські окпуанти вже неодноразово вдавалися до такої тактики - вони використовують холодну пору року як зброю проти мирних українців.

В ніч на сьогодні, 24 жовтня, Росія завдала ударів по енергооб’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Внаслідок складної ситуації в енергетиці споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання.

Зазначимо, на Кіровоградщині через ворожий обстріл знеструмленими залишилися 19 населених пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла