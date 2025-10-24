Відключень буде менше: "Укренерго" оприлюднило графіки на 25 жовтня

У суботу, 25 жовтня, в Україні й далі діятимуть графіки відключень електроенергії, проте українці будуть зі світлом довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в окремих регіонах України.
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються обсягом від 1 до 2 черг. Водночас для промислових споживачів в той самий період діятимуть графіки обмеження потужності.
"Укренерго" зазначило, що обсяг застосування обмежень протягом доби може змінитися. Українців закликали стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго в соцмережах.
Крім того, компанія нагадала, що обмеження запроваджуються внаслідок ракетно-дронових обстрілів Росією українських енергооб’єктів.
Варто зауважити, що сьогодні, 24 жовтня, в Україні діють графіки відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черг.
Нагадаємо, РФ обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України на тлі похолодання. Російські окпуанти вже неодноразово вдавалися до такої тактики - вони використовують холодну пору року як зброю проти мирних українців.
В ніч на сьогодні, 24 жовтня, Росія завдала ударів по енергооб’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.
Внаслідок складної ситуації в енергетиці споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання.
Зазначимо, на Кіровоградщині через ворожий обстріл знеструмленими залишилися 19 населених пунктів.