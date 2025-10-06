Українців закликали не вмикати потужні прилади: у які години варто економити

В Україні сьогодні через значне погіршення погодних умов зростає споживання електроенергії. Українців закликали економити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними "Укренерго", станом на 09:00 понеділка, 6 жовтня, споживання електроенергії було вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 3 жовтня.

"Причина - утримання хмарної погоди у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пише "Укренерго".

Саме тому, враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00", - зауважили у компанії.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що у мережі ширилася інформація про нібито графіки відключення світла в Сумській області. Однак насправді такі повідомлення є фейком.