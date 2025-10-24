РФ вночі запустила ударні дрони з шести напрямків: як відпрацювала ППО
Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками одразу з кількох напрямків. Повідомляється, що більшість дронів були збиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 24 жовтня противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ,
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 72 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 47 ударних безпілотників на 10 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.
Обстріл України 24 жовтня
Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни атакували центральні та південні області ударними безпілотниками. Зокрема, Російські війська вночі вдарили по Кіровоградській області. Під ударом була критична інфраструктура. В результаті обстрілу без світла залишились 10 населених пунктів.
За словами глави Кіровоградської ОВА, після нічної атаки без світла залишились 19 населених пунктів, наразі триває ліквідація наслідків.
Також повідомлялось, що російські війська вранці обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапили житлові квартали. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя.
Постраждали також пʼятеро херсонців, їм також вже надають необхідну допомогу. Внаслідок ворожих ударів також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Аварійно-рятувальні бригади вже приступили до ліквідації наслідків обстрілів.