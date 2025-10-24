Отключений будет меньше: "Укрэнерго" обнародовало графики на 25 октября

Меры ограничения потребления будут применяться в отдельных регионах Украины.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются объемом от 1 до 2 очередей. В то же время для промышленных потребителей в тот же период будут действовать графики ограничения мощности.

"Укрэнерго" отметило, что объем применения ограничений в течение суток может измениться. Украинцев призвали следить за актуальной информацией на страницах облэнерго в соцсетях.

Кроме того, компания напомнила, что ограничения вводятся в результате ракетно-дронных обстрелов Россией украинских энергообъектов.

Стоит заметить, что сегодня, 24 октября, в Украине действуют графики отключений света объемом от 1,5 до 2,5 очередей.