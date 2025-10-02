ua en ru
Масована атака Росії на Одещину: знеструмлено майже 50 тисяч споживачів

Одеса, Четвер 02 жовтня 2025 09:35
Масована атака Росії на Одещину: знеструмлено майже 50 тисяч споживачів Фото: на Одещині знеструмлено майже 50 тисяч споживачів через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

За словами Кіпера, у ніч на 2 жовтня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру регіону. Попри роботу ППО, пошкоджень зазнав один із об’єктів транспортної інфраструктури.

Було зафіксовано перебої з електропостачанням. Вранці енергетики змогли перезаживити пошкоджені мережі з різних джерел там, де це було технічно можливо.

"Наразі 11,3 тисячі клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів. Тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів постраждав один працівник транспортної інфраструктури, він отримав уламкові поранення.

Крім того, зафіксовано руйнування приватного будинку – пошкоджено дах і скління, постраждала ще одна людина.

Наразі підрозділи ДСНС займаються ліквідацією наслідків удару, а правоохоронці документують черговий злочин російських окупантів проти мирного населення Одещини.

Обстріли України та відключення світла

Цієї ночі російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та північних регіонів України. Внаслідок атаки постраждав машиніст, а рух потягів відбувався із затримками. Згодом роботу залізниці вдалося відновити.

Крім того, зафіксовані удари по об’єктах залізничної інфраструктури у прикордонних громадах на півночі країни, зокрема в районі Конотопа.

Після атаки ворога на енергетичний об’єкт 1 жовтня, сьогодні в Чернігівській області запровадили жорсткі графіки обмеження електропостачання.

