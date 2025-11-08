Відключати світло будуть до трьох разів на день: з'явилися графіки для Києва на 9 листопада

Масована атака РФ та відключення світла

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки у низці областей України були запроваджені аварійні відключення світла, а в Києві двічі застосовували екстрені. Окрім того, Кременчук повністю залишився без світла.

Також у ПАТ "Центренерго" сьогодні поінформували, що РФ здійснила наймасованішу атаку по їх ТЕС за весь час війни. Через це їх дві ТЕС зупинилися і наразі не генерують електроенергію.

Окрім того, у ДТЕК теж повідомили про атаку на їх теплоелектростанцію. Внаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання.

Тим часом в "Укренерго" поінформували, що відключення в Україні 9 листопада посиляться.