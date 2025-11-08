UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Відключати світло будуть до трьох разів на день: з'явилися графіки для Києва на 9 листопада

Фото: графіки будуть застосовані для усіх черг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві завтра, 9 листопада, будуть знову обмежувати електропостачання за графіками. Світла не буде до трьох разів на на день, і деякі черги залишаться без електроенергії вже з початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК у Telegram.

У компанії зазначили, що світло виключатимуть завтра за таким графіком.

  • 1.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде 04:30 до 12:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 3.2 черга - світла не буде 04:30 до 12:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 15:30 та з 18:30 до 22:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 15:30 та з 18:30 до 22:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 та до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 та до 12:00 та з 18:30 до 22:30.
 

Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своїх соцмережах.

Масована атака РФ та відключення світла

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки у низці областей України були запроваджені аварійні відключення світла, а в Києві двічі застосовували екстрені. Окрім того, Кременчук повністю залишився без світла.

Також у ПАТ "Центренерго" сьогодні поінформували, що РФ здійснила наймасованішу атаку по їх ТЕС за весь час війни. Через це їх дві ТЕС зупинилися і наразі не генерують електроенергію.

Окрім того, у ДТЕК теж повідомили про атаку на їх теплоелектростанцію. Внаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання.

Тим часом в "Укренерго" поінформували, що відключення в Україні 9 листопада посиляться.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївГрафіки відключення світлаВідключеня світлаЕнергетики