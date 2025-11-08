Отключать свет будут до трех раз в день: появились графики для Киева на 9 ноября

В Киеве завтра, 9 ноября, будут снова ограничивать электроснабжение по графикам. Света не будет до трех раз в день, и некоторые очереди останутся без электроэнергии уже с начала суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК в Telegram.
В компании отметили, что свет будут выключать завтра по такому графику.
Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своих соцсетях.
Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине. Вражеские дроны и ракеты были нацелены на объект энергетической инфраструктуры.
В результате атаки в ряде областей Украины были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды применяли экстренные. Кроме того, Кременчуг полностью остался без света.
Также в ПАО "Центрэнерго" сегодня проинформировали, что РФ осуществила самую массированную атаку по их ТЭС за все время войны. Из-за этого их две ТЭС остановились и пока не генерируют электроэнергию.
Кроме того, в ДТЭК тоже сообщили об атаке на их теплоэлектростанцию. В результате удара серьезно повреждено оборудование.
Между тем в "Укрэнерго" проинформировали, что отключения в Украине 9 ноября усилятся.